Вибігали в під'їзд у самій білизні: постраждалі кияни описали жахливий удар по своєму будинку

Під час масованої російської атаки в ніч на 6 липня одна з балістичних ракет влучила у дев'ятиповерхівку в Подільському районі Києва. Перший під'їзд зазнав масштабних руйнувань, поверхи з шостого по дев'ятий були знищені, а рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди. Ще одна ракета влучила в гаражі неподалік.

Ведуча 24 Каналу Альбіна Підгірняк працювала на місці удару та поспілкувалася з мешканцями будинку. Вони розповіли, як вибух підкинув багатоповерхівку, дим заповнив під'їзди, а люди вибігали з квартир, не встигнувши навіть одягнутися. Для декого випадкові кілька хвилин стали межею між життям і смертю.

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Під завалами можуть залишатися люди

На місці удару в Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого першого під'їзду дев'ятиповерхівки. Поверхи з шостого по дев'ятий зруйновані вщент. Наразі відомо про п'ятьох загиблих і велику кількість постраждалих, однак дані ще уточнюють, адже по допомогу звертаються також мешканці сусідніх будинків із гострою реакцією на стрес.

Певний час люди на сьомому та восьмому поверхах були заблоковані й не могли самостійно вийти. Згодом усіх мешканців евакуювали, однак під уламками ще можуть перебувати люди.

Поруч на дитячому майданчику весь цей час сиділа жінка з чоловіком. Біля неї були психологи ДСНС, а вона чекала свого сина, поки розберуть завали. Згодом з'явилася інформація, що його знайшли. Офіційного підтвердження ще немає, але, схоже, її син загинув,

– розповіла Підгірняк.

За інформацією поліції, в одній із квартир загинули одразу троє рідних і близьких людей. Разом із ще двома жертвами це п'ятеро загиблих на цій локації, однак пошукові роботи тривають.

Росія воює з житловими будинками й гаражами. Одна балістична ракета влучила в дев'ятиповерхівку, ще одна – у гаражі поруч,

– наголосила ведуча 24 Каналу.

Навколо будинку залишаються вибиті вікна, сліди пожежі та уламки. Люди, які пережили удар, перебувають у шоковому стані, а психологи ДСНС працюють із тими, хто чекає новин про рідних або не може оговтатися після нічної атаки.

Вибух ніби підняв будинок і поставив назад

Мешканка першого поверху Наталія під час повітряної тривоги перебувала на кухні й стежила за повідомленнями в телеграм-каналах. Коли побачила, що ціль наближається до їхнього району, почала будити сина, але перейти в укриття вони вже не встигли.

Було таке відчуття, ніби будинок підняло й поставило назад. Наче пройшла дуже сильна хвиля цунамі. Ми одразу зрозуміли, що це був приліт,

– переказала слова жінки Підгірняк.

За вікнами квартири були густий дим і вогонь. Вибратися через них родина не могла, адже на першому поверсі встановлені решітки. Вхідні двері також заблокувало, тому Наталія із сином та сусідами залишалися всередині, поки рятувальники гасили пожежу й шукали спосіб їх деблокувати.

Вода, якою заливали полум'я на верхніх поверхах, почала стікати до квартир унизу. Люди намагалися збирати її ганчірками, хоча швидко зрозуміли, що це марно. Така робота допомагала їм хоча б чимось зайняти себе в очікуванні порятунку.

Вони взяли з сусідами якісь ганчірки й почали вимочувати воду. Потім зрозуміли, що це марна справа, але їм просто потрібно було щось робити, поки їх не деблокували,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

Удар стався близько другої ночі, а вийти з будинку мешканці змогли лише приблизно о 5:30. Після евакуації у сина Наталії почалася сильна істерика: він упав на коліна, плакав і кричав. Йому дали заспокійливе, а згодом забрав друг. Схожі гострі реакції на стрес зараз переживають багато людей, які залишилися без житла або кілька годин чекали на порятунок.

Люди вибігали з квартир у самій білизні

Мешканець другого під'їзду Вадим у момент удару спав разом із дружиною у квартирі на п'ятому поверсі. Після першого вибуху він хотів сховатися у туалеті, де немає вікон, однак жінка вирішила негайно залишити помешкання. Вона вибігла в під'їзд у спідній білизні, а чоловік почав виносити їй одяг.

Дружина кричить: "Ні, тікай, тікай". Вона вискочила у спідній білизні в під'їзд. Я виніс їй куртку, штани, а сам повернувся до квартири у трусах. У цей час стався ще один вибух,

– розповів Вадим.

З вікна було видно лише густий дим, а в повітрі стояв різкий запах. Коли пролунав найсильніший вибух, чоловік інстинктивно ліг на підлогу й певний час не рухався. Після цього він вийшов у задимлений коридор і спустився до дружини, яка чекала на першому поверсі біля ліфта.

Другий під'їзд постраждав менше, тому його мешканці змогли залишити будинок самостійно. Вибухи лунали один за одним із короткими інтервалами, і люди вибігали назовні в тому, в чому спали, не маючи часу зібрати речі.

Ми всі бігли хто в чому був. Вибухи йшли один за одним, інтервал був зовсім невеликий,

– згадує чоловік.

Один із його знайомих жив у першому під'їзді, де квартиру зруйнувало вщент. За 15 хвилин до влучання він вийшов на роботу, бо мав завантажувати хлібовозку. Випадковий робочий графік урятував йому життя.

Мешканка сусіднього будинку Ніна тієї ночі була вдома сама. Найбільшим полегшенням для неї стало те, що цього разу вона не привезла до себе онуків.

Слава Богу, що я не привезла своїх онуків. Усе, що відбувалося цієї ночі, чула лише я,

– переказала її слова Підгірняк.

Мешканці сусідніх будинків кажуть, що за останні тижні це вже не перший удар поблизу. Люди намагаються ховатися в коридорах і за двома стінами, однак Підгірняк закликала не чекати розвитку подій у телеграм-каналах, а відразу після сигналу повітряної тривоги прямувати до укриття.

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