Цинічний удар по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали тіла подружжя

Російські війська вдарили дроном-камікадзе по багатоповерховому будинку у Сумах в ніч на 30 січня. Рятувальники витягнули з-під завалів тіла подружжя.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

Дивіться також У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: під завалами є люди

З-під завалів багатоповерхівки у Сумах витягнули тіла подружжя

Упродовж ночі рятувальники ДСНС розбирали завали в багатоповерховому будинку, і лише вранці їм вдалося дістати тіла загиблих чоловіка та жінки. Станом на 7:30 відомо про дев’ятьох постраждалих, серед яких 7-річна дівчинка та 18-річний хлопець.

З-під завалів рятувальники дістали тіла подружжя: дивіться відео

Російські війська атакували "Шахедом" панельний житловий будинок, що створює високий ризик подальшого обвалу конструкцій. Усі мешканці будинку були евакуйовані.

Рятувальники розбирають багатоповерхівки завали у Сумах / Фото ДСНС

З-під завалів на п'ятому поверсі рятувальники витягли тіла третьої та четвертої жертви. Таким чином, кількість жертв трагедії зросла до чотирьох.

30 та 31 січня в Сумах оголошено днями жалоби за загиблими.