1 жовтня стало відомо, що Багдад зазнав ракетного удару. Іракські джерела повідомляють про атаку на військову базу США.

Щонайменше дві ракети типу "Катюша" були випущені поблизу міжнародного аеропорту Багдада, де розташована військова база США, повідомили два іракські військові чиновники Reuters вранці 1 жовтня.

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Удар по Багдаду

Зазначається, що система ППО перехопила ці ракети.

Водночас представник США спростував повідомлення про те, що ціллю були американські збройні сили.

Усі військові особи перебувають на місці, і військові сили не стали ціллю обстрілу, як про це повідомляли,

– наголосив аявив представник Міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним.

Два джерела в іракських силах безпеки повідомили, що попереднє розслідування показало, що по Багдаду було щонайменше випущено три ракети, одна з яких впала поблизу будівель, що використовуються іракськими силами боротьби з тероризмом, спричинивши пошкодження та пожежу в декількох автомобілях.

Офіційний представник США заявив, що Вашингтон знає про повідомлення про атаку на Багдадський дипломатичний комплекс підтримки, що є об’єктом Державного департаменту США.

Представник Державного департаменту США заявив, що оцінюється збитки, завдані атакою, і повідомив, що жертв немає.

Зазначимо, що Ірак виступає регіональним партнером як Сполучених Штатів, так і Ірану. Ця країна утримує 2500 американських військових, але водночас має підтримувані Іраном збройні угруповання, пов’язані з його силами безпеки. Збройні групи Ірану в Іраку неодноразово нападали на війська США на Близькому Сході з початку війни в Газі.

До слова, уночі Ізраїль розпочав обмежену наземну операцію у Лівані.