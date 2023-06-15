"Бавовна" потужно підпалила окупантів на Херсонщині: з'явилися супутникові кадри

Нещодавно "бавовна" навідала окупантів у пансіонаті "Експрес" та готелі Chalet Termal. Вони розташовані у селі Щасливцеве, яке наразі тимчасово окуповане Росією. У мережі показали, що залишилося з бази окупантів.

"Бавовна" продовжує показувати російським окупантам, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на Арабатській Стрілці.

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Село Щасливцеве розташоване поблизу Генічеська. Супутник зафіксував, що залишилося там після потужної "бавовни" у базу окупантів.

Кадри з супутника: дивіться відео "Схем"

Супутник показав, що залишила по собі "бавовна": дивіться відео "Схем"

Раніше приліт по окупантах підтверджував мер Мелітополя Іван Федоров. Повідомляють, що там розташовувалися військовослужбовці росгвардії. Зауважували, що окупанти дуже налякалися й ті, хто вцілів, почали тікати.

Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков звернув увагу, що ця територія – фактично Крим.

А це вже майже Крим. Арабатська Стрілка – це та смуга, яка з'єднує материкову Україну з тимчасово окупованим півостровом. І це приємно, що росіяни так далеко відходять,

– мовиться у повідомленні.

До слова, з тимчасово окупованого Криму загарбники вже теж тікають, гублячи капці.