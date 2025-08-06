У середу, 6 серпня, ворог уранці атакував відпочинкову базу у Запорізькому районі. Внаслідок цинічного удару 9 людей шпиталізували.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про стан постраждалих?

Іван Федоров розповів, що після ворожого обстрілу 9 людей було ушпиталено. Зокрема, поранення отримали 2 дітей, обидва перебувають під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Пізніше він пояснив, у якому стані постраждалі люди. Крім цього, відомо про 2 загиблих унаслідок атаки.

Шість із семи ушпиталених дорослих, постраждалих від ворожого удару по відпочинковому комплексу, прямо зараз в операційних медзакладів Запоріжжя,

– розповів Федоров.

Він додав, що люди мають важкі мінно-вибухові травми. Лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти їхні життя. У важкому стані також одна постраждала дитина. Інша – у стані середньої тяжкості.

Очільник Запорізької ОВА запевнив, що всім постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку. Рятувальники евакуювали відпочивальників, а поранених передали медикам.