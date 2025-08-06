Шість людей в операційних: у якому стані поранені внаслідок атаки на Запоріжжя
- Внаслідок атаки на відпочинкову базу у Запорізькому районі ушпиталено 9 людей, зокрема двоє дітей, одна з яких у важкому стані.
- Шість з семи ушпиталених дорослих перебувають в операційних, всі мають важкі мінно-вибухові травми, лікарі надають необхідну допомогу.
У середу, 6 серпня, ворог уранці атакував відпочинкову базу у Запорізькому районі. Внаслідок цинічного удару 9 людей шпиталізували.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про стан постраждалих?
Іван Федоров розповів, що після ворожого обстрілу 9 людей було ушпиталено. Зокрема, поранення отримали 2 дітей, обидва перебувають під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Пізніше він пояснив, у якому стані постраждалі люди. Крім цього, відомо про 2 загиблих унаслідок атаки.
Шість із семи ушпиталених дорослих, постраждалих від ворожого удару по відпочинковому комплексу, прямо зараз в операційних медзакладів Запоріжжя,
– розповів Федоров.
Він додав, що люди мають важкі мінно-вибухові травми. Лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти їхні життя. У важкому стані також одна постраждала дитина. Інша – у стані середньої тяжкості.
Очільник Запорізької ОВА запевнив, що всім постраждалим надається необхідна допомога.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку. Рятувальники евакуювали відпочивальників, а поранених передали медикам.