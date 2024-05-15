Ракетний удар по "Бельбеку" у Криму: яка ворожа техніка була розміщена на аеродромі

Вночі військова авіабаза окупантів під Севастополем зазнала ракетної атаки. Стало відомо, яку техніку росіяни розмістили на ураженому аеродромі "Бельбек".

В окупованому Криму ніч пройшла гучно та яскраво. Загарбники скаржаться, що українці скерували на півострів 10 далекобійних ATACMS.

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Які літаки могли перебувати на аеродромі

Супутникові знімки свідчать, що на авіабазі "Бельбек" спалахнуло щонайменше три пожежі на місці злітної смуги та стоянці літаків.

Відповідно до даних "Крим. Реалії", у "Бельбеку" дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії та Севастопольський авіарятувальний центр МНС Росії. На цьому летовищі базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та 5 двомісних Су-30М2.

Водночас Defense Express подає інший перелік повітряних суден, які могли перебувати у "Бельбеку". Так, супутникові знімки за 31 березня свідчать, що на авіабазі були розташовані 24 літаки та 6 гелікоптерів. Серед них: 10 Су27/30, 4 МіГ-31, 6 МіГ-29, 3 Л-39, 4 Мі-8, 2 Ка27/29, 1 Су-25.

У виданні припустили, що ракетний удар міг передусім зачепити МіГ-31. Такого висновку експерти дійшли, порівнявши знімки аеродрому за 31 березня та за 15 травня. Водночас, слід врахувати, що окупанти цілком могли переміщувати свою техніку, адже різниця між знімками складає два тижні.

ATACMS міг знищити МіГ-31К у "Бельбеку" /супутникові знімки

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