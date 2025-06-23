Удар по Білгород-Дністровському: загинули завуч та завгосп ліцею, в який поцілила ракета

Росіяни 23 червня цинічно атакували балістичною ракетою Білгород-Дністровський на Одещині. Під прицілом опинився місцевий ліцей, через що загинули люди.

Відомо, що жертвами стали завуч та завгосп цього освітнього закладу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар керівника Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

У закладі на момент атаки були 18 людей.

Наразі відомо про 12 поранених, серед яких двоє 11-класників. Один з них — чемпіон України з боксу, який навчався у цьому ж ліцеї, зазначив Олег Кіпер.