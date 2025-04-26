Російські БпЛА атакували Київщину: у Білоцерківському районі постраждав чоловік

Уночі суботи, 26 квітня, Росія атакувала безпілотниками Київську область. Зокрема, влучання зафіксовано в Білоцерківському районі, є постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду та голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Що відомо про наслідки атаки

Уночі в Київській області працювали сили ППО, наслідки російської атаки фіксують у 3 районах області. Зокрема, по одному приватному будинку пошкоджено в Бучанському та Білоцерківському районах.

Окрім того, у Білоцерківському районі постраждав чоловік 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги, всю необхідну медичну допомогу надали на місці.

Наслідки атаки російських БпЛА: дивіться фото

Нагадаємо, у Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.