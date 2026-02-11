Втратила дітей і чоловіка: відкрито збір для жінки, яка дивом вижила після удару в Богодухові

Україну шокувала страшна трагедія на Харківщині. У Богодухові внаслідок атаки російських безпілотників загинула майже вся родина: чоловік і троє маленьких дітей.

Єдина, кому вдалося вижити – вагітна мама. Нині громада оголосила дні жалоби, а лікарі боролися за фізичний та емоційний стан жінки, яка втратила найдорожче. Про це повідомила кореспондетка 24 Каналу Анна Черненко.

Дивіться також Вагітна жінка кричала "допоможіть": очевидці пригадали момент смертельного удару по Богодухову

У якому стані жінка наразі і як їй допомогти?

Вагітну Олю – єдину, хто вижив у цій родині госпіталізували в шоковому стані. У неї зафіксували опіки першого ступеня, численні забої, черепно-мозкову травму та струс мозку.

Ольга втратила все, що мала – всі речі і будинок, тож їй вкрай необхідна допомога українців з великим серцем. Не залишайтесь байдужими!



РЕКВІЗИТИ КАРТКИ ОЛЬГИ

5363 5420 9517 4117

Наразі, за інформацією знайомих родини, її вже виписали з лікарні, однак не виключено, що вона може знову потребувати госпіталізації.

Стан ненародженої дитини, станом на останні години, фізично стабільний. Медики оцінюють його як нормальний. Фізичний стан самої Олі також стабілізований. Проте її емоційний стан — вкрай важкий.

Жінка пережила надзвичайний шок, і це лише початок складного психологічного відновлення. За словами Анни Черненко, Олю врятувало диво – вибухова хвиля буквально викинула її з будинку.

Що відомо про удар по Харківщині