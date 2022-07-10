Під завалами можуть бути 27 людей: в ОП показали фото жахливих руйнувань у Часовому Ярі

Війська окупантів цинічно обстріляли житловий будинок у місті Часів Яр, що на Донеччині. На жаль, кількість загиблих перевалила за 10 осіб.

За даними заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка, загалом загинули 15 осіб.

Важливо Ракетний удар по Часовому Ярі на Донеччині: кількість загиблих зросла до 15

Водночас рятувальники дістали з-під завалів 5 людей. Представники ДСНС встановили мовний контакт ще з трьома людьми, які залишаються під завалами.

Можливо під зруйнованими стінами ще 24 людини, серед них 9 річний хлопчик. Рятувальна операція триває,

– розповів Тимошенко.

Наслідки удару окупантів по Донеччині / Фото Кирила Тимошенка

Обстріл Донеччини: головне

Ввечері 9 липня росіяни завдали ракетних ударів по Часовому Ярі, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти".

Постраждали два п'ятиповерхові будинки, в одному з них два під'їзди перетворились на купи цегли та металу. Завали розбирали усю ніч і продовжують робити це й досі. На жаль, рятувальники виявили тіла 25 загиблих. Точну кількість загиблих можна буде встановити лише після закінчення усіх робіт.

За попередньою інформацією, Часів Яр обстріляли з РСЗВ "Ураган", але остаточно тип ракет встановить комісія.

Додамо, що рятувальники працювали всю ніч. До пошуково-рятувальної операції долучили близько 70 осіб, 910 одиниць техніки, 2 автокрани та 2 навантажувачі. За ніч вдалось розібрати та підняти 70 тонн завалів.

Нещодавно вороги вже атакували Часів Яр. Тоді під удар потрапила залізнична станція. Легкі поранення дістали кілька людей.

Ворог цинічно обстріляв Часів Яр: дивіться відео