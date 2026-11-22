Російський дрон зруйнував під'їзд п'ятиповерхівки в селищі Димер на Київщині, вбивши двох цивільних. Рятувальники безперервно розбирають уламки конструкцій у пошуках 11 зниклих людей.

18:02, 22 листопада Під завалами в Димері шукають близько 15 людей Кількість зниклих безвісти під уламками п'ятиповерхівки зросла до близько 15 осіб, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Водночас 11 мешканців будинку вдалося евакуювати, їм організовують тимчасове житло. 17:53, 22 листопада У Димерській громаді оголосили день жалоби за загиблими Через трагедію внаслідок влучання російського дрона в житловий будинок 22 листопада в громаді оголошено днем жалоби, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. 17:46, 22 листопада Кількість загиблих у Димері зросла до трьох З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіло ще однієї жертви, повідомили в Київській ОВА. Пошукова операція на місці удару триває. 17:28, 22 листопада Повітряні сили попередили про новий дрон на Димер Військові зафіксували черговий ворожий реактивний безпілотник курсом на Димер з півночі. Загроза ударів з повітря по населених пунктах Київщини триває. 17:08, 22 листопада Росія намагається звинуватити українську ППО в ударі по Димеру Кремлівські пропагандисти запустили кампанію з дезінформації, стверджуючи, що під'їзд п'ятиповерхівки в Димері обвалився нібито через роботу сил ППО, повідомляє Центр протидії дезінформації. У відомстві наголосили, що ворог використовує такі вкиди для зняття з себе відповідальності за воєнний злочин. 14:52, 22 листопада Рятувальники підтвердили загибель 18-річного юнака ДСНС уточнила інформацію про жертв: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи. Кількість зниклих безвісти на місці удару сягає 11 людей. 12:40, 22 листопада Кількість травмованих у Димері зросла до чотирьох До лікарні госпіталізували чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, повідомила ОВА. Рятувальні роботи на місці обвалу не припиняються. 06:54, 22 листопада Російський дрон влучив у п'ятиповерхівку в Димері Внаслідок прямого удару безпілотника обвалилися квартири з першого по п'ятий поверх, спалахнула пожежа. Екстрені служби розпочали деблокування людей.

Про смертельні наслідки ворожого удару повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС України. У Вишгородському районі триває розбір зруйнованих залізобетонних конструкцій і гасіння окремих осередків вогню.

Масштаби руйнувань у житловому будинку

Вибух повністю знищив житлові приміщення в одному з під'їздів від першого до п'ятого поверху. Вибуховою хвилею пошкоджено розташовану поруч будівлю дитячого садка та місцевий магазин. Співробітники ДСНС змогли евакуювати дев'ятьох жителів, однак зв'язок із багатьма мешканцями наразі відсутній.

Серед постраждалих – підліток, який отримав множинні осколкові поранення руки та перебуває під наглядом лікарів. Ще одна постраждала, 22-річна дівчина, отримала допомогу на місці.

Цинічні фейки російської пропаганди

Майже одразу після удару російські підконтрольні медіаресурси почали поширювати дезінформацію про нібито вибух унаслідок роботи протиповітряної оборони. Як підкреслили в Центрі протидії дезінформації, подібні заяви є стандартною тактикою Кремля для приховування чергового воєнного злочину проти мирного населення.