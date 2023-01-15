Мама, сестра, бабуся були в будинку: історія доньки героїв "Азовсталі", яка чекає новин з Дніпра
Джерело:Rusana Babkina
Росія 14 січня завдала терористичний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Русана Бабкіна – донька героїв "Азовсталі" – чекає звістку з Дніпра, бо у будинку перебували її мама, сестра та бабуся.
Русана розповіла, що її рідні були у тому самому під'їзді, в який влучила російська ракета. Наразі вони вважаються зниклими безвісти.
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Ще о 15:07 14 січня Русана говорила з мамою телефоном. У цей день вона мала бути на службі (ЗСУ). Водночас залишилася вдома через гостре респіраторне захворювання. Сестра Русани наводила лад у квартирі, а бабуся – лише закінчила смажити чебуреки.
Та телефонна розмова тривала 2 хвилини та 5 секунд. Більше на зв'язок рідні Русани не виходили.
"Я хочу, щоб це знали"
Русана розповіла свою історію, бо хоче, щоб це знали. Її мама й тато 24 лютого 2022 року пішли захищати Дім у лави ЗСУ та ТРО Маріуполя. Батьки дівчини були на "Азовсталі" та вийшли з неї 15 травня за наказом, склавши зброю.
Мама Русани повернулася додому 17 жовтня 2022 року у межах "жіночого обміну полоненими". Тато – досі у російському полоні.
Сестра Русани виїхала з Харкова 5 березня. Дівчина, стоячи, їхала у плацкартному вагоні потяга Харків – Дніпро, втрачаючи свідомість від утоми.
Я з бабусею, на чудом вцілівшій автівці 20 березня 2022 року виїхала через Нову Ялту до Дніпра, де 21 березня зустрілась, нарешті, з сестрою,
– повідомила Русана.
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Терористичний удар по будинку у Дніпрі – головне
- Росія 14 січня завдала терористичний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворог атакував будинок ракетою Х-22. Її неможливо збити засобами, які наявні в Україні.
- Станом на 13:15 15 січня відомо про 23 загиблих. Десятки людей зникли безвісти. Врятувати вдалося 39 людей. Станом на 15 січня відомо про понад 70 постраждалих.