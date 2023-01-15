Ці ракети били по Сергіївці й Кременчуку: в Офісі Генпрокурора назвали полк, що атакував Дніпро

Російські окупанти 14 січня вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі, зруйнувавши вщент 2 під'їзди. Загарбники використали ракету, якою атакували Кременчук та Сергіївку.

Станом на 19:00 15 січня відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули 30 людей. Кількість жертв та постраждалих ще може зрости.

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Ракетами, якими били по Дніпру, атакували Кременчук

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов разом з керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ відвідали місце ворожого обстрілу в Дніпрі.

Жодних військових цілей довкола житлового будинку, в який поцілила російська ракета, немає – лише мирні українці, які перебували у власних квартирах у вихідний день. Понад 70 людей зазнали поранень. Понад 40 постраждалих госпіталізували, частину – в тяжкому й вкрай тяжкому стані. Серед загиблих та травмованих є діти.

Ця трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задокументований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їхні командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво,

– заявив Бєлоусов.

За попередньою інформацією, окупанти застосували ракету Х22. Цей тип призводить до найбільших людських жертв, адже така ракета є надзвичайно неточною, тобто вона має величезне відхилення. Тому застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах – це однозначно воєнний злочин.

"Цей тип ракет був застосований в Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. На місці події триває пошуково-рятувальна операція – працює команда фахівців ДСНС. Паралельно відбуваються активні слідчі дії: працюють експерти-криміналісти, прокурори, слідчі поліції та СБУ", – підсумували в Офісі Генпрокурора.

Дивіться відео з місця трагедії

Який російський командир відповідальний за ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що відповідальним за удар по багатоповерхівці в Дніпрі є Алєг Тімошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка".

Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі. Він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року. Ходи й бійся, гн*да,

– написав речник.

Він додав, що по багатоповерхівці росіяни випустили ракету Х-22, призначену для знищення авіаносних груп у морі. Запуски відбувалися в районах Курська та Азовського моря. Загалом їх було 5.

Розслідувачі встановили усіх причетних до атаки по багатоповерхівці в Дніпрі. З їхніми іменами можна ознайомитися за посиланням

Російська ракета влучила в житловий будинок в Дніпрі / Фото Офісу Генпрокурора