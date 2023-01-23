Ракетний удар по будинку у Дніпрі: скільки травмованих залишаються досі у лікарні
Багато мешканців Дніпра, які постраждали під час останнього ракетного удару, залишаються в лікарнях. Серед потерпілих є дитина.
Так, нині у лікарнях перебувають 18 травмованих осіб. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук під час брифінгу, інформує 24 Канал.
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Нові деталі про постраждалих у Дніпрі
Наразі у стаціонарах перебувають 18 пацієнтів, зокрема – одна дитина. Серед них нема тяжких, усі вже переведені з реанімації до загальносоматичних відділень для подальшого лікування та реабілітації. Вони забезпечені усім необхідним, зокрема надається й психологічна допомога,
– розповів Григорук.
За його словами, серед постраждалих також є 4 переселенці. Загалом відомо, що внаслідок удару травмувалися понад 80 осіб, з них 16 – діти.
Як стало відомо, трьох поранених не вдалося врятувати – вони померли у лікарнях.
"Серед загиблих через ракетний удар – четверо медичних працівників: троє стоматологів та медична сестра", – розповів Григорук.
До речі, також внаслідок російської атаки було повністю зруйновано сьому амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги №4.
Ракетна атака по Дніпру: останні новини
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