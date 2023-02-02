Розбитий вщент: моторошні кадри будинку в Краматорську, який зруйнувала Росія

Росія продовжує терор мирного населення. Напередодні – 1 лютого – окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в центрі Краматорська. Будівля вщент розбита, завалилися два під’їзди, там багато загиблих та травмованих.

Росіяни вдарили по чотириповерхівці Краматорська, вже відомо про 2 загиблих. Нижче 24 Канал оприлюднив моторошні кадри наслідків удару по будинку в Краматорську.

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Працівники ДСНС повідомили, що наразі лише 30 відсотків завалів розібрали. Ще шукають щонайменше одну людину, яка могла бути в будинку.

Місцеві зізналися у коментарях 24 Каналу, що вибух пролунав о 21:50, після чого вони одразу почули шум літака. "Зазвичай літаки разом літають, у парі, проте вчора був лише один, який, ймовірно, і завдав ракетного удару по будинку", – припустив один житель.

Місцева влада повідомила, що вщент зруйнований не один під'їзд, 8 прилеглих будинків мають суттєві пошкодження.

Це підлий і цинічний удар Росії, адже це центр міста, тут живе лише цивільне населення,

– наголосив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Моторошні кадри зруйнованого будинку в Краматорську / Фото 24 Каналу



Скільки загиб лих та травмованих

Вже відомо, що внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще двох осіб вдалося врятувати. Травми отримали 22 особи, з них 8 – госпіталізували до лікарні. "Одна людина перебуває у тяжкому стані, її реанімували до Дніпра. Робиться все можливе, аби цій людині врятувати життя", – пояснив Кириленко.

Правоохоронці повідомили, що окупанти терористи завдали удару ракетою "Іскандер-К". На місці трагедії продовжують працювати всі відповідні служби, місцеві теж допомагають розбирати завали.

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Реакція влади та росіян

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що через цей удар повністю знищено під'їзд будинку, а з-під завалів ввечері чули крики.

Президент України Володимир Зеленський одразу відреагував на теракт у Краматорську. Він констатував, що цей інцидент – це частина щоденної реальності життя українців. Глава держави наголосив, що ми боремось проти держави, яка уособлює всесвітнє зло.

Водночас російська пропаганда після удару по Краматорську заявили про успішну атаку. Однак згодом, коли стало зрозуміло, що під приціл потрапив будинок мирних людей, пропагандисти почали писати, що, мовляв, "у всьому винна українська ППО".