Квіти, лампадки і зруйновані життя: моторошні кадри будинку в Краматорську, куди влучила ракета

Увечері 1 лютого Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-К" по Краматорську і влучила в житловий будинок в центрі міста. На жаль, є загиблі та поранені.

У результаті влучання чотириповерховий будинок майже повністю зруйнований. Через кілька днів на руїнах будівлі почали з'являтись квіти та лампадки, повідомляє 24 Канал.

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Як зараз виглядає зруйнований будинок

Внаслідок удару загинули 4 людей. Ще 8 зазнали поранень і потрапили до лікарень. 2 постраждалих у важкому стані.

Через аварійний стан будівлі заходити туди заборонено. Однак мешканці шукають способи, аби забрати вцілілі речі. Зокрема, спускають їх на мотузках.

Територія навколо будинку – суцільна руїна. Скрізь лежать книги, іграшки, потрощені меблі, велосипед, а обабіч будинку – спалене авто.

Як виглядає знищений росіянами будинок у Краматорську / Фото Анатолій Яворський для 24 Каналу

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