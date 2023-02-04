Квіти, лампадки і зруйновані життя: моторошні кадри будинку в Краматорську, куди влучила ракета
Увечері 1 лютого Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-К" по Краматорську і влучила в житловий будинок в центрі міста. На жаль, є загиблі та поранені.
У результаті влучання чотириповерховий будинок майже повністю зруйнований. Через кілька днів на руїнах будівлі почали з'являтись квіти та лампадки, повідомляє 24 Канал.
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Як зараз виглядає зруйнований будинок
Внаслідок удару загинули 4 людей. Ще 8 зазнали поранень і потрапили до лікарень. 2 постраждалих у важкому стані.
Через аварійний стан будівлі заходити туди заборонено. Однак мешканці шукають способи, аби забрати вцілілі речі. Зокрема, спускають їх на мотузках.
Територія навколо будинку – суцільна руїна. Скрізь лежать книги, іграшки, потрощені меблі, велосипед, а обабіч будинку – спалене авто.
Як виглядає знищений росіянами будинок у Краматорську / Фото Анатолій Яворський для 24 Каналу
Теракт у Краматорську: що відомо
- Ввечері 1 лютого росіяни вдарили "Іскандером" по центру Краматорська. Ракета влучила в житловий будинок, унаслідок чого є 4 загиблих та щонайменше 21 поранений, 8 з яких госпіталізували.
- Завали розчищено на 85% – залишились цокольні поверхи.
- 2 лютого окупанти знову цинічно завдали удару по центру міста. Снаряд прилетів за 100 метрів від дитячої лікарні.
- На жаль, не обійшлося без поранених. Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих, 1 людина у важкому стані.
- Усе, що відомо про цинічний обстріл міста, читайте у матеріалі 24 Каналу.