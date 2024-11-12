13 листопада у Кривому Розі оголошено Днем жалоби

Росія 11 листопада цинічно атакувала Кривий Ріг. 13 листопада у місті оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок цього обстрілу.

Від удару ракетою по будинку загинуло 4 людини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Вілкула.

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Місцеві несуть іграшки до місця трагедії

Росія вбила місцеву жительку Олену Кулик з її трьома дітьми.

Ворог забрав життя чотирьох людей: трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, десятирічного Кирила та їхньої матері Олени, якій було лише 32 роки. Ця трагедія – ще один кривавий злочин окупантів, якому не може бути прощення,

– написав Вілкул.

Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів увечері 11 листопада, а на ранок знайшли і її дітей. З усієї сім'ї Куликів врятувався лише батько Максим.

До місця трагедії місцеві несуть квіти та іграшки.

Пошукову операцію закінчили вранці 12 листопада. Загалом унаслідок цього обстрілу постраждало щонайменше 14 людей. Серед них є діти.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!