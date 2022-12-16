Удар по будинку в Кривому Розі: загинуло молоде подружжя, під уламками – їхній син

Під час масованої атаки вранці 16 грудня ракети влучили у будинок в Кривому Розі. На жаль, загинуло молоде подружжя.

Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав фото будинку – він вщент зруйнований.

Важливо Терористичний удар по будинку в Кривому Розі: 3 людей загинули, ще 13 – поранені

Багато поранених дітей

Також загинула 64-річна жінка, 13 людей поранені, зокрема й четверо дітей. Усі перебувають в лікарні, а 7-річна дівчинка – у важкому стані.

Родини просто жили у своєму будинку... Росіяни заплатять за кожне скалічене життя,

– наголосив Резніченко.

Удар по будинку в Кривому Розі / Фото Дніпропетровської ОВА:

Влучання в об'єкт енергосистеми

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко повідомив, що деякі з ракет влучили в енергосистему району. Там спалахнула пожежа, що спричинило великі руйнування.

Енергетики продовжують роботи з відновлення пошкодженого об'єкта, аби місцеві жителі якнайшвидше отримали електропостачання.

Масована ракетна атака по Україні: що відомо

Вранці 16 грудня росіяни здійснили 9 масовану ракетну атаку по Україні. Вони випустили 76 ракет, але ППО збила 60.

Під час атаки росіяни застосовували літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31. До слова, Ту-95 запускали з "Енгельса", чого раніше не було.

Вибухи, крім Кривого Рогу, лунали ще й на Київщині. На столицю летіли аж 40 ракет, але ППО знищили 36.

Голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що росіяни пошкодили 9 житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали 3 людини, одна з яких перебуває у важкому стані.

Втім, на жаль, були влучання в енергетичні об'єкти України. Укренерго оголосили надзвичайну ситуацію. По всій країні ввели екстрені відключення світла.

Енергетики працюють, однак на відновлення електропостачання потрібно більше часу, ніж зазвичай.

До речі, після чергової атаки у Білому домі анонсували допомогу Україні з ППО. Однак зазначили, що наразі інформація є непублічною, тому деталі поки невідомі.