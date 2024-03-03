Небезпечний і потужний, – Ігнат розповів про "Шахед", який влетів у будинок в Одесі
Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі, де загинуло щонайменше 10 людей. Речник Повітряних сил розповів, яким дроном ворог вдарив по будинку.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів про особливості дрона, яким ударили по будинку в Одесі 2 березня. За його словами, важливо пам'ятати, що "Шахеди" також бувають різних розмірів.
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Це не маленький БпЛА
За словами Ігната, у різних дронів може бути різна бойова частина різної маси. У моделі дронам-камікадзе 136 бойова частина майже у два рази більша, ніж у 131.
Хочу сказати, що 136 "Шахед", яким атакували Одещину – це не якийсь маленький БпЛА. Це доволі такий великий літак,
– зазначив речник.
Він наголосив, що сам по собі вид озброєння небезпечний та потужний. За його словами, якщо такий боєприпас потрапляє в будинок як в Одесі, то будівля "складається" дуже швидко.
Дрон, яким вдарили по Одесі, мін мати посилену частину
- Росія 2 березня атакувала Одесу "Шахедами", один із них – влучив у дев'ятиповерхівку та спричинив значні руйнування. Ймовірно, безпілотник міг мати посилену бойову частину.
- Таку думку в ефірі телемарафону висловила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наразі експерти працюють над вивченням цього та досліджують уламки "Шахеда", які вдалося виявити на місці.
- Гуменюк наголосила, що ворог постійно модифікує зброю, якою атакує нас.