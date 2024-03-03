Небезпечний і потужний, – Ігнат розповів про "Шахед", який влетів у будинок в Одесі

Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі, де загинуло щонайменше 10 людей. Речник Повітряних сил розповів, яким дроном ворог вдарив по будинку.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів про особливості дрона, яким ударили по будинку в Одесі 2 березня. За його словами, важливо пам'ятати, що "Шахеди" також бувають різних розмірів.

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Це не маленький БпЛА

За словами Ігната, у різних дронів може бути різна бойова частина різної маси. У моделі дронам-камікадзе 136 бойова частина майже у два рази більша, ніж у 131.

Хочу сказати, що 136 "Шахед", яким атакували Одещину – це не якийсь маленький БпЛА. Це доволі такий великий літак,

– зазначив речник.

Він наголосив, що сам по собі вид озброєння небезпечний та потужний. За його словами, якщо такий боєприпас потрапляє в будинок як в Одесі, то будівля "складається" дуже швидко.

Дрон, яким вдарили по Одесі, мін мати посилену частину