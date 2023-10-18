Ракетний удар по Запоріжжю: є загроза обвалу пошкодженого будинку
18 жовтня 2023, 12:28Читать новость на русском
Джерело:"5 редакція"
18 жовтня Росія обстріляла ракетами Запоріжжя. Внаслідок цього можуть обвалитися конструкції будинку, по якому прийшлися ворожі удари.
Про це повідомила речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева. Зараз у Запоріжжі тривають аварійні роботи.
Важливо Долітає до міста за час до 42 секунд: чим росіяни вдарили вночі по Запоріжжю
У Запоріжжі є загроза обвалу будинку
За словами Баришевої, наразі є загроза обвалу будинку, в який влучила ворожа ракета. Тому рятувальникам небезпечно продовжувати рятувально-пошукові роботи.
Наразі існує загроза обвалу конструкцій будинку. Після того, як рятувальники знімуть нависаючі конструкції, які становлять загрозу, вони зможуть продовжити роботи всередині будинку,
– розповіла речниця.
Нічна атака по Запоріжжю 18 жовтня: що відомо
- За даними ОВА, ворог використав балістичне озброєння – ракети С-300 були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області.
- За словами влади, деякі жителі будинку змогли врятуватися завдяки правилу двох стін та своєчасному сповіщенню про повітряну небезпеку.
- Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти. Ще двом особам надано медичну допомогу на місці.
- Руйнування зазнали два під’їзди – це приблизно 8 квартир, а також церква, що розташована поблизу. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом – відновлено.