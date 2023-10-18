Ракетний удар по Запоріжжю: є загроза обвалу пошкодженого будинку

18 жовтня Росія обстріляла ракетами Запоріжжя. Внаслідок цього можуть обвалитися конструкції будинку, по якому прийшлися ворожі удари.

Про це повідомила речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева. Зараз у Запоріжжі тривають аварійні роботи.

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У Запоріжжі є загроза обвалу будинку

За словами Баришевої, наразі є загроза обвалу будинку, в який влучила ворожа ракета. Тому рятувальникам небезпечно продовжувати рятувально-пошукові роботи.

Наразі існує загроза обвалу конструкцій будинку. Після того, як рятувальники знімуть нависаючі конструкції, які становлять загрозу, вони зможуть продовжити роботи всередині будинку,

– розповіла речниця.

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