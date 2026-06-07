У МЗС засудили російську атаку по ядерному об'єкту у Чорнобильській зоні

Андрій Сибіга засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Міністр закордонних справ України вкотре закликав партнерів чинити більший тиск на країну-агресорку.

Про це йдеться у телеграм-каналі МЗС України.

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Що сказав Сибіга стосовно російського удару по будівлі ЦСВЯП?

Андрій Сибіга наголосив, що внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів та сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Радіаційний фон залишається в межах норми, постраждалих немає.

Глава МЗС України нагадав, що Росія не вперше ставить під загрозу українські ядерні об'єкти.

Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора,

– резюмував головний дипломат України.

Що відомо по ворожу атаку по ядерному об'єкту на території ЧАЕС?

В компанії Енергоатом розповіли, що вночі 7 червня Росія вдарила безпілотником по будівлі приймання контейнерів, розташованій на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Там виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Згодом у мережі з'явилися кадри з наслідками атаки. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що цим ударом Росія знову намагається всіх залякувати ядерною катастрофою.

Відреагував на ворожий обстріл по ядерному об'єкту і Володимир Зеленський. Президент заявив, що радіаційний фон наразі перебуває в межах норми, однак "є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості".