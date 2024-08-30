Вибухи, прильоти та пожежа: жителі Бєлгорода бідкаються про атаку

У російському Бєлгороді ввечері 30 серпня було дуже гучно. Жителі міста бідкалися про прильоти, а також про пожежу, яка утворилася після вибухів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними окупантів, у Бєлгороді вже начебто є постраждалі та загиблі, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Про вибухи у Бєлгороді стало відомо о 20:17. Російські пропагандисти повідомляли, що після гучних звуків жителі міста чули приліт, згодом там з'явилася заграва.

У Бєлгороді стався приліт: дивіться відео

Росіяни казали про нібито роботу їхньої сумнозвісної ППО. За даними очевидців, у Бєлгороді всього пролунало 4 – 5 вибухів.

Пожежа у Бєлгороді після вибухів: дивіться відео

За словами росіян, у місті палають таунхауси біля "Сіті Молла". Попередньо, дах торговельного центру теж горить.

У Бєлгороді могли зайнятися дахи таунхаусів: дивіться відео

Наразі на місцях працюють екстрені служби. За даними губернатора Бєлгородської області Вячєслава Гладкова, кількість загиблих у Бєлгороді нібито зросла до 5. Росіянин наголосив, що від зазнаних поранень одна жінка та четверо чоловіків буцімто померли на місці до приїзду швидкої допомоги.

Окрім того, Гладков пише, що начебто 37 людей травмовано. У Бєлгородському районі у селищі Дубове біля торговельного центру пошкоджено 13 автомобілів.

У Бєлгороді можуть бути постраждалі та загиблі після вибухів: дивіться відео

Гладков також сказав, що над містом нібито збили снаряд, а до машини загиблого "потрапила ракета". Посадовець також наголосив, що Бєлгород нібито обстріляли з РСЗВ "Вампір" касетними боєприпасами, однак наскільки правдива ця інформація – невідомо.

Який вигляд мала пожежа і приліт у Бєлгороді / Фото з російських телеграм-каналів

За словами російського посадовця, у Бєлгороді також є прильоти по багатоповерхівках, комерційних об'єктах та автівках. У Дубовому горять два приватні будинки.

На місця продовжують прибувати все більше швидких та пожежників. За словами російських пропагандистів, кількість жертв і постраждалих у місті може збільшитися.