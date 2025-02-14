Радіаційний фон у Києві та області: ситуація під контролем

Радіаційний фон у Києві та Київській області залишається на нормальному рівні, без перевищень. Фахівці здійснюють моніторинг ситуації, проводячи заміри кожні три години.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА. Радіаційний фон у Києві та Київській області продовжує залишатися на нормальному рівні, без перевищень.

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Перевищень не зафіксовано

Фахівці проводять заміри кожні три години, щоб стежити за ситуацією. Міські служби підтримують зв'язок з екстреними службами, залученими до ліквідації наслідків удару російським дроном по Чорнобильській АЕС.

У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова оперативно втрутитися та надавати допомогу для забезпечення безпеки населення.

До слова,

Росія задала удару по ЧАЕС у ніч на 14 лютого. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

Поблизу станції СБУ знайшла уламки дрона з його серійним номером. Це був "Герань-2" ("Шахед"), судячи з наданих фото, серії "Ы". Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.