Російська армія завдала ракетного удару по Чернігівщині

Армія Росії завдали ракетного удару по селу Билка на Чернігівщині. Це сталося в четвер, 29 серпня.

Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

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Окупанти вдарили по Чернігівщині

Оперативне командування "Північ" зазначило, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території, зокрема й Чернігівської області.

Окрім цього, там повідомили, що 29 серпня в селі Билка Коропської громади на Чернігівщині прогримів вибух. Там вказали, що, ймовірно, це був ракетний удар.

Коропська громада: Билка – 1 вибух, ймовірно ракетний удар,

– ідеться в повідомленні.

Інформації про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення не вказується.