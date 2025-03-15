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24 Канал Новини України Удар по Чернігову: є влучання у багатоповерхову будівлю
15 березня, 03:57
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Удар по Чернігову: є влучання у багатоповерхову будівлю

Ірина Пундор
Основні тези
  • У ніч проти 15 березня росіяни завдали удару по Чернігову, влучивши у багатоповерхову будівлю.
  • Інформації про постраждалих наразі не надходило.
  • Місцева влада не уточнила, чим саме атакували, але ймовірно, це була атака безпілотниками, які також збивали над Києвом, Одесою та іншими регіонами.

У ніч проти 15 березня росіяни вдарили по Чернігову. Місцева влада повідомила про влучання та пожежу: ціллю ворога стали дев'ятиповерхівка та автостоянка.

Про наслідки удару по місту розповів голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує 24 Канал.

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Пожежа сталась на автостоянці

Брижинський зазначив, що наразі відомо про влучання в багатоповерхову будівлю. Це – житлова дев'ятиповерхівка.

На жаль, у Чернігові після атаки виникла пожежа: загорівся один автомобіль. Щодо інформації про постраждалих – попередньо їх немає.


Перебувайте в укриттях,
– додав Брижинський.

Чим саме ударив ворог по місту – місцева влада не розповіла. Зазначимо, що ймовірно мовиться про атаку безпілотників, які Росія запустила напередодні ввечері.

Ворог вдарив по Чернігову / Фото Дмитра Брижинського:

Де пролунали вибухи:

  • "Шахеди" уночі вже збивали над Києвом. Там вибухи, попередньо, були внаслідок роботи ППО.
  • Гучно було і в Одесі, куди дрони дістались з моря.
  • Вибухи лунали і у Хмельницькій області біля Старокостянтинова.
  • ППО працювала і на Черкащині.