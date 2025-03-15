Удар по Чернігову: є влучання у багатоповерхову будівлю
- У ніч проти 15 березня росіяни завдали удару по Чернігову, влучивши у багатоповерхову будівлю.
- Інформації про постраждалих наразі не надходило.
- Місцева влада не уточнила, чим саме атакували, але ймовірно, це була атака безпілотниками, які також збивали над Києвом, Одесою та іншими регіонами.
У ніч проти 15 березня росіяни вдарили по Чернігову. Місцева влада повідомила про влучання та пожежу: ціллю ворога стали дев'ятиповерхівка та автостоянка.
Про наслідки удару по місту розповів голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує 24 Канал.
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Пожежа сталась на автостоянці
Брижинський зазначив, що наразі відомо про влучання в багатоповерхову будівлю. Це – житлова дев'ятиповерхівка.
На жаль, у Чернігові після атаки виникла пожежа: загорівся один автомобіль. Щодо інформації про постраждалих – попередньо їх немає.
Перебувайте в укриттях,
– додав Брижинський.
Чим саме ударив ворог по місту – місцева влада не розповіла. Зазначимо, що ймовірно мовиться про атаку безпілотників, які Росія запустила напередодні ввечері.
Ворог вдарив по Чернігову / Фото Дмитра Брижинського:
Де пролунали вибухи:
- "Шахеди" уночі вже збивали над Києвом. Там вибухи, попередньо, були внаслідок роботи ППО.
- Гучно було і в Одесі, куди дрони дістались з моря.
- Вибухи лунали і у Хмельницькій області біля Старокостянтинова.
- ППО працювала і на Черкащині.