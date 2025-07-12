Удар по Чернівцях та околицях: виникли пожежі одночасно за трьома адресами

Росі завдала масштабного удару по Чернівцях у ніч на 12 липня. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі за трьома адресами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки удару по Чернівцях?

Внаслідок російської атаки по Чернівцях, пожежі виникли одночасно за трьома адресами. Рятувальники ліквідували усі загоряння.

Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, 2 не функціонуючих будівлі та автівки. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців будинків, надали першу медичну допомогу постраждалим та передали їх медикам для подальшої госпіталізації,

– йдеться у повідомленні.

На жаль, внаслідок російської атаки загинули 2 особи, 14 людей постраждали, 4 із них – у важкому стані.

Також у Чернівецькому районі пошкоджено житловий будинок і автомобіль. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки, де працюють психологи ДСНС.

