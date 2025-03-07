Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідували, – Міндовкілля

У п'ятницю, 7 березня, на Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію, яка виникла внаслідок влучання російського безпілотника в укриття на станції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читайте також Що буде з ЧАЕС після удару Росії: глава агентства зони відчуження про майбутнє Чорнобиля

На ЧАЕС ліквідували наслідки російської атаки

Вночі 14 лютого росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку НБК над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити,

– заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, радіаційна ситуація на ЧАЕС незмінна і перебуває під постійним контролем. Гринчук підкреслила, що на території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

Наступним кроком стане проведення якісного аналізу пошкодження Арки НБК та відновлення її функціонування.

В ДСНС України також підтвердили, що на Чорнобильській АЕС завершено ліквідацію наслідків удару російського БпЛА, а моніторинг стану об'єкту триває.

На ЧАЕС ліквідували наслідки російської атаки / Фото: ДСНС Київщини