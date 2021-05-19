Удар по держбюджету: якими будуть наслідки ручного регулювання цін на пальне

Одразу кілька великих автозаправних станцій припинили продаж преміального пального. Мовляв, стало не вигідно. Почалося все з того, що урядовці на тлі стрімкого зростання цін поспіхом обмежили торговельну надбавку на бензин і дизель.

Пізніше – в міністерстві економіки пояснили, що ціна на деяких АЗС зростає необґрунтовано. Та й стосується обмеження не преміального пального, а лише бензину марок А-92, А-95 та дизелю.

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Відтак наразі націнка за літр бензину не більше за 5 гривень, а на дизелі максимум 7. Так триватиме до кінця карантину.

"Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального. Але водночас уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень", – заявив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Дії уряду розкритикували експерти

Експерти ж називають дії уряду необдуманими і втручанням в ринкову економіку. Адже 9 з 10 заправок й до того продавали пальне в межах встановленої норми.

Під регулювання потрапили ті, хто найбільше платить податки. Тобто того, хто платить податки, мають покарати, а того, хто "бадяжить" пальне і везе розчинити – той є соціально відповідальною компанією,

– наголосив директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Натомість у парламенті сказали, що жодних втручань держави немає. Та й обмеження запровадили лише на період карантину.

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"Націнка в будь-якому випадку в складні часи, в часи пандемії не може становити 20 – 30% тому як тимчасовий захід він вмотивованій і використовується в усьому світі", – заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Яка позиція Банкової

На Банковій водночас припинення продажу коштовного пального вважають картельною змовою великих гравців. Адже фактично бензин нікуди не зник, а дефіцит на декілька днів власники АЗС створили штучно.

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Втім антимонопольний комітет – ні пари з вуст. Наразі ж АЗС вже відновили продаж преміального пального. Утім підвищення цін надалі все одно не уникнути, кажуть експерти.

Адже зростає гуртова вартість бензину та дизелю. І якщо ручне регулювання продовжиться, то державі доведеться знизити акциз для АЗС. А це безпосередньо вдарить по державному бюджету.