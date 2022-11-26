Внаслідок удару по Дніпру зросла кількість поранених: серед них є неповнолітній

Росіяни атакували Дніпро 26 листопада. На жаль, не обійшлось без поранених. При цьому кількість постраждалих зростає.

Вже відомо про 6 постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо У Дніпрі пожежа після вибуху: ворог міг атакувати надзвуковою зброєю

Він розповів, що росіяни поцілили по мирному кварталу. Відтак одна жінка перебуває у важкому стані.

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У Дніпрі 26 листопада пролунав вибух. Повітряну тривогу оголосили після цього, тому припускають, що росіяни могли атакувати надзвуковою зброєю. Наприклад, ракетами Х-22, "Кинджалом" або "Оніксом". При запуску цих ракет сигнал повітряної тривоги може не спрацювати. Активіст Сергій Стерненко припускає, що удари по Дніпрі були скоєні старими ракетами. Ймовірно, мовиться про Х-22, які не є точними.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото Валентин Резніченко

Мер Борис Філатов розповів, що комунікації та інфраструктура не постраждали. Однак в частині міста зникло світло. Було автоматичне вимкнення кількох трансформаторів.

Згодом Резніченко повідомив, що відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Постраждалу жінку витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

Серед постраждалих є неповнолітній / Фото Валентин Резніченко

Станом на 15:00 очільник ОВА повідомив, що до лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо осіб перебувають у лікарні. Серед них є 17-річний юнак.

На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.

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