У Дніпрі росіяни вдарили по ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції: є поранені

Російські війська вдосвіта 3 листопада знову завдали ударів по Дніпру. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені серед людей, а також зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

Вдосвіта 3 листопада російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали житлові будинки.

Також відомо про поранених. Інформація щодо їх кількості та стану наразі не уточнюється.

Згодом міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в Самарському районі зафіксовано влучання у ТЕЦ, житловий квартал та відділ поліції. Також понівечена лікарня.

Наслідки атаки росіян на Дніпро / Олександр Ганжа

На місці працюють усі профільні служби. Вони обстежують територію та ліквідовують наслідки російської атаки.

Пʼятеро людей дістали поранень через ранкову атаку росіян на Дніпро. Усі зараз у лікарні. Двоє чоловіків 80 та 81 року у тяжкому стані.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в укриттях і бути обережними. Не варто наближатися до уламків збитих цілей або знімати роботу ППО.

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Нагадаємо, зранку 3 листопада ворог випустив по Україні понад два десятки крилатих ракет, більшість із яких рухаються у західному напрямку.

Через загрозу жителів західних областей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Залишатися там потрібно до офіційного відбою повітряної тривоги.