Удар по Дніпру: росіяни запускали ракети Х-101 з літаків у Каспійському морі, 4 вдалося збити

Увечері 15 липня російські окупанти завдали цинічного удару по Дніпру. Свої ракети військові злочинці запустили з Каспійського моря.

Сили ППО збили 4 ворожі ракети. Однак кілька ракет, на жаль, таки досягли своєї цілі.

Зверніть увагу У Дніпрі "прильоти" по промисловому підприємству і жвавій вулиці поряд: відомо про 3 загиблих

Окупанти застосували свої найтехнологічніші ракети

російські окупанти запустили кілька ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95. Запуск здійснювали над північною частиною Каспійського моря.

4 ворожі ракети збили наші захисники з повітряного командування "Схід". Однак, як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, по Дніпру влучили 2 ворожі ракети.

Водночас в командуванні Повітряних сил зазначили, що для цієї атаки окупанти використали свої найтехнологічніші ракети, які лише є в них на озброєнні.

Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5 500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 кілометрів на годину,

– пояснили в Повітряних силах.

Ракетний обстріл Дніпра: головне

Під час повітряної тривоги увечері 15 липня, яка була оголошена по всій Україні, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.

Як уточнив голова ОВА Валентин Резніченко, ракети влучили у промисловий об'єкт та у вулицю поряд з ним. Станом на 23:50 відомо про 3 загиблих та ще 15 поранених.

Представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що внаслідок обстрілу Дніпра загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

До теми – окупанти вдарили по університетах у Миколаєві: дивіться відео