Щонайменше 13 прильотів: "невідомі" ракети масовано атакували Донецьк

Вдень 26 серпня в окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Місто зазнало ракетного обстрілу.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а також телеграм-канал Exilenova+.

Які наслідки ракетного удару по Донецьку?

За даними ЗМІ, у місті сталося щонайменше 13 прильотів "невідомих" ракет. На кадрах, поширених у мережі, можна побачити сильне задимлення.

Донецьк після ракетного удару / Фото з соцмережі

Є припущення, що ракети могли розгромити командний пункт російської 51-ої загальновійськової армії, яка діє на Донецькому напрямку.

Наслідки ударів по Донецьку: дивіться відео

Сильний дим в окупованому місті після прильотів: дивіться відео

Момент удару по Донецьку: дивіться відео

Місцеві пабліки припускають, що по окупованому місту вдарили ракетами "Фламінго".

Нагадаємо, що 25 серпня та в ніч проти 26 серпня українські військові завдали ударів по важливих військових об'єктах Росії.

У тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію "Каста", ремонтну базу та ретранслятор для керування дронами "Герань" і "Гербера". У Луганську під удар потрапив навчальний центр операторів БпЛА.

Також українські сили знищили склади з паливом, матеріально-технічними засобами та боєприпасами на Луганщині, Донеччині та в Криму.

До слова, у ніч проти 26 серпня Сили оборони атакували НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області Росії. Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії та може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.