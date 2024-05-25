"Казки про мир": у МЗС Чехії відреагували на удар по "Епіцентру" в Харкові
Джерело:Ян Ліпавський
Вдень 25 травня Росія вдарила по Харкову. У МЗС Чехії закликали після цього не вірити у "казки про мир" від Росії.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що ще вчора російський диктатор Володимир Путін "сигналізував" про нібито бажання миру, а сьогодні Росія ударила по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Тому довіряти Росії у цьому питанні не варто.
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Україна потребує підтримки
Глава чеського МЗС також відзначив, що у гіпермаркеті було багато цивільних.
На зустрічі міністрів НАТО в Празі я буду просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму, – написав він.
Раніше західні журналісти писали, що Путін хоче заморозити повномасштабну війну в Україні. Крім цього, президент України пояснив, у чому небезпека домовленостей про припинення вогню з Росією. За його словами, це призведе до "повзучої окупації".
Росія кілька разів за день вдарила по Харкову
- Ворог постійно обстрілює мирні українські міста. Зокрема, під ударом систематично опиняється Харків. Росія вдарила по "Епіцентру", а вже згодом у місті знову пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, що ворожий снаряд прилетів у парк, однак не розірвався. Спеціалісти працювали над його розмінуванням. На щастя, обійшлось без жертв.
- Однак і на цьому ворог не заспокоївся та завдав нового удару. Він прийшовся на центральну частину міста. Туди, де щільна житлова забудова.
- Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському районі Харкова. Відомо, що ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області Росії. На жаль. є поранені. Станом на 20:30 відомо про 13 поранених, серед них 13-річний хлопець. Він у важкому стані.