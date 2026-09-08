Ворог атакував "Епіцентр" у Прилуках: поліція працює на місці удару

Росіяни продовжують бити по великих торговельних центрах України. Вранці 8 вересня ворог завдав удар по ТЦ "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області.

Як повідомили у поліції Чернігівської області, на місці влучання вже працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.

Що відомо про атаку на "Епіцентр" у Прилуках?

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Наразі правоохоронці забезпечують охорону території, документують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину російської армії.

Поліцейські закликають громадян не наближатися до місця удару через високу загрозу повторної атаки й обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вранці на Чернігівщині оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.

Напередодні росіяни вдарили дронами по тютюновій фабриці British American Tobacco у Прилуках. Вогонь охопив дах сигаретного цеху. На місці влучання виникла велика пожежа. Майже 40 вогнеборців працювали там до самого вечора.

Унаслідок атаки постраждала 40-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.

Зауважимо, що тютюнова фабрика у Прилуках має понад 130 років історії. Її заснували у 1889 році. За радянських часів підприємство було націоналізоване, а після Другої світової війни його роботу відновили. Згодом фабрика почала виробляти сигарети з фільтром.