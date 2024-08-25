Ракетний удар по готелю у Краматорську: кількість поранених журналістів зросла

Увечері 24 серпня росіяни обстріляли житловий квартал у Краматорську та зруйнували місцевий готель, де перебували іноземні журналісти. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту тривають.

Попередньо, ворог застосував ракету "Іскандер-М". Спершу повідомлялося про двох поранених журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. Згодом кількість постраждалих зросла.

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Кількість поранених збільшилася

Начальник МВА Олександр Гончаренко повідомив про 6 постраждалих станом на 14:30. Пошуково-рятувальна операція триває. Зазначається, що у них зафіксовані мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузія, різані рани тіла. Один із поранених перебуває у тяжкому стані. Його доправили до Дніпра.

Усі постраждалі — журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

Також під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Йому десь близько 40 років.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Сумах є жертва і поранені.