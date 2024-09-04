Удар по готелю в Краматорську: Росія могла спеціально цілити по журналістах

Правоохоронці розглядають версію цілеспрямованої атаки на готель "Сапфір" у Краматорську в ніч на 25 серпня. Там перебували іноземні журналісти.

Окупанти вдарили по Краматорську ракетами типу "Іскандер-М", повідомили в ДСНС. Попередні дані спеціалістів-вибухотехніків підтверджують застосування росіянами цієї балістичної ракети. Триває судова вибухотехнічна експертиза уламків ракети.

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Прокурори Донеччини з'ясовують, звідки запустили ракету по Краматорську

Прокурорами та органами досудового розслідування направлено відповідні запити до окремих установ: відповіді на них допоможуть нам дізнатися можливе місце запуску ракети, напрямок її руху та траєкторію. Ці дані допоможуть нам вирахувати, хто саме здійснив цю атаку по мирному населенню. Одна із версій слідства – це була цілеспрямована атака по будівлі готелю,

– сказала Анастасія Мєдвєдєва, речниця Донецької обласної прокуратури.

Чи були навідники на готель

Імовірність коригування удару по готелю перевіряють.

"Органи досудового розслідування намагаються дізнатися цю інформацію. Проводиться досудове розслідування, і після його завершення ми вже можемо говорити про якісь результати та казати, чи були так звані навідники вогню", – зауважила спікерка.