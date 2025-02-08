Росіяни масовано вдарили по місту на Запоріжжі: постраждала сім'я з дітьми

Росіяни завдали авіаційний удар по Гуляйполю на Запоріжжі. Є постраждалі, зокрема діти.

Вранці 8 лютого окупанти завдали щонайменше 6 авіаударів по прифронтовому Гуляйполю. Наслідки ворожої атаки розповіли в ОВА та ДСНС, передає 24 Канал.

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Окупанти атакували цивільних на Запоріжжі

Відомо, що ворожі КАБи зруйнували будинок, де мешкала родина. Сталося загоряння конструкції будівлі. Пожежу на площі 10 квадратних мерів рятувальники ліквідували.

51-річний чоловіік та його 47-річна дружина отримали уламкові поранення та травми голови. Їхні діти – 16-річний хлопчик і 15-річна дівчинка – контузії.

Постраждалим буда надана медична допомога, їх госпіталізували.

За словами очільника ОВА, родині запропонували виїхати до Запоріжжя, де для них вже готове місце тимчасового проживання.

Наслідки російського удару по Гуляйполю / Фото ДСНС

Нагадаємо, що 7 лютого окупанти скинули авіабомби на двоповерховий багатоквартирний будинок на Сумщині, внаслідок чого загинуло троє людей.