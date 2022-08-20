Знайшли ще 3 тіла на місці обстрілу: зросла кількість жертв удару по гуртожитку в Харкові

Збільшилася кількість осіб, які загинули внаслідок обстрілу харківського гуртожитку 17 серпня. Через кілька днів після жахливої російської атаки на місці удару виявили ще три тіла.

Тому загалом вже відомо про 18 загиблих внаслідок влучання ракет у гуртожиток, проте це не остаточні дані. Про це повідомили в харківській міськраді 20 серпня.

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Кілька тіл сильно понівечені ​

Наразі вже відомо, що один зі знайдених загиблих є чоловіком. Але з двома іншими тілами все значно важче, оскільки ці люди зазнали дуже сильних ушкоджень.

Інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії,

– підсумували в міській раді Харкова.

Розбір завалів після обстрілу гуртожитку / Фото ДСНС Харкова

Головне про удар по гуртожитку 17 серпня

Інформація про влучання ракети в 3-поверховий житлову будівлю надійшла рятувальникам орієнтовно о 21:40. По прибуттю службовці ДСНС одразу почали гасити осередки пожеж, а також рятувати людей з-під завалів.

Спершу було відомо лише про 7 загиблих та 13 постраждалих. Також 4 осіб без суттєвих ушкоджень вдалося врятувати. Проте кількість продовжувала зростати.

Наступного дня місцева прокуратура повідомила, що вже є 13 загиблих. Зазнали поранень загалом 45 осіб. Всім, хто залишився без даху над головою, одразу надали тимчасове житло.

Серед постраждалих є діти. Троє з них зараз перебувають у лікарні. Деяким допомогу надали на місці. Більшість пацієнтів – середньої тяжкості. Однак є вкрай важкі. На жаль, одна людина загинула після прибуття до лікарні. Його реанімували 20 хвилин,

– розповіла тоді радниця голови Харківської ОВА 24 каналу.

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