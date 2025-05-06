Згоріли 90 магазинів, 100 пошкоджено: які наслідки російського удару по ринку "Барабашово"

У Харкові знову зазнав удару один з найбільших торгівельних комплексів України – ринок "Барабашово". Внаслідок удару згоріли 90 магазинів, майже 100 – пошкоджені.

Про наслідки удару розповів Олександр Макаренко, віцепрезидент "Концерну АВЕК та Ко". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Які наслідки ворожого удару по ринку "Барабашово"

Після того, як прилетів "Шахед", сталося займання. Вигоріло повністю три блоки – це близько 90 магазинів. Ще майже сотня – пошкоджені, там вибито вікна, ролети, пошкоджені стіни. Зараз підраховуємо збитки, розбираємо завали. Орендарів, чиї магазини постраждали, переселимо в інші торгівельні точки,

– сказав Макаренко.

Це вже другий удар по "Барабашово" за останні два місяці, говорить віцепрезидент концерну.

Попередня атака відбулася неподалік – там вже встигли розпочати відновлювальні роботи. Цього разу дрон влучив у частину ринку, де торгували дитячим одягом та іграшками.

Наслідки атаки росіян по ринку "Барабашово" у Харкові

Загалом ринок займає площу понад 75 гектарів. З початку повномасштабної війни ринок "Барабашово" неодноразово ставав мішенню для російських військових. Лише за перші шість місяців вторгнення було зруйновано або пошкоджено близько третини його торгівельних площ.

Найпотужніший обстріл зафіксували 17 березня 2022 року: тоді виникли масштабні пожежі у шести окремих секторах ринку, охопивши територію близько 7 гектарів.