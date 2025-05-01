Удар по Харкову: на безпілотнику знайшли мішок з цвяхами для ураження цивільних

Російські окупанти в четвер, 1 травня, вкотре вдарили по Харкову. На дроні, яким били загарбники, працівники правоохоронних органів знайшли мішок із цвяхами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника поліції Харківщини Петра Токара, який розповів про це в етері "Суспільне. Студія".

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Удар по Харкову 1 травня

Вдень 1 травня близько 11:52 російські війська вдарили "Молнією" по Київському району Харкова. Так, на ворожому безпілотнику знайдено мішок із цвяхами.

Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами. Тобто, росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів – додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей,

– розповів Токар.

Загалом протягом двох годин росіяни вдарили двома БпЛА типу "Молнія" по Київському та Основ'янському районах Харкова.

Вказувалося, що на місцях влучань працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих чи руйнування не було.