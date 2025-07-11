Ми побігли до малого й одразу був приліт, – породілля з Харкова про жахливу атаку на місто

11 липня росіяни атакували безпілотниками Харків. Внаслідок удару пошкоджений пологовий будинок, де були породіллі та немовлята.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що пологовий будинок розташований трохи далі від епіцентру прильотів, але вікна у пологових залах та операційних, які виходять на бік влучання, майже знищені.

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Чи постраждали породіллі?

Сімох жінок у першу годину евакуювали до іншого медзакладу. Вагітні, хтось лише нещодавно став мамою, а хтось після складних операцій – усі вони пережили сильний стрес.

Породілля Олександра Лавренко, яка буквально днем раніше стала мамою, розповіла, що прокинулася й почула дуже гучний свист.

Ми з чоловіком встали – і швидко до малого. У цей час було влучання і вікна посипалися,

– сказала Олександра Лавренко.

Вхопивши малого, вона з чоловіком перебігла по двору. На адреналіні жінка навіть забула, що їй наклали шви. Зараз уже породілля трохи відходить від шоку.

У момент удару в пологовому перебувало 13 працівників, ніхто з них, на щастя, не постраждав.

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Внаслідок ворожої атаки також було пошкоджено стоматологічну клініку, у багатоквартирних будинках вибито вікна.

Мешканець пошкодженого будинку Андрій розповів, що все сталося, щойно він прийшов з роботи, сів поїсти на кухні – аж почув свист. Почувши свист удруге, чоловік поніс дружину у ванну, адже вона обпеклася окропом із чайника, а там уже прикрив її тілом.

Олена Крамаренко, яка також є мешканкою пошкодженого будинку, розповіла, що привезла маму зі Львова – їй тільки 13 червня зробили операцію на серці з заміни аорти.

Приліт стався вранці після 5 години. Жінка одразу підхопилася, побігла до мами, тому що вона не ходить. Від шоку та не змогла навіть візок схопити.

Варто додати, що російські військові вранці 11 липня також масовано вдарили безпілотниками по Одесі. В місті пролунала серія вибухів.