Удар по Харкову у Страсну п'ятницю: в ОВА розповіли про моторошні наслідки та постраждалих
- 18 квітня російські військові вдарили по Харкову балістичними ракетами, що призвело до загибелі однієї людини та понад сотні постраждалих.
- Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено близько 50 багатоквартирних будинків і понад 30 автівок.
У Страсну п'ятницю, вранці 18 квітня, російські військові вдарили по Харкову балістичними ракетами. Внаслідок терористичної атаки є жертва та понад 100 постраждалих.
В якому стані постраждалі, що відомо про наслідки обстрілу, – повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
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Ракетний удар по Харкову 18 квітня
Харків оговтується від російського удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували мирних мешканців у Страсну п'ятницю.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені півсотні багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Профільні служби активно усували наслідки атаки агресора.
️На жаль, одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу. Майже 120 людей постраждали,
– заявив Олег Синєгубов.
Також розповів, що більшості харків'ян медична допомога була надана одразу на місці або амбулаторно. 17 людей доставили до лікарень, серед них – 3 дітей. Ще 3 постраждалих були у важкому стані.
Наслідки атаки Росії на Харків 18 квітня / Фото з телеграму Синєгубова
Протягом минулої доби ще 5 людей звернулися за допомогою до лікарів, зокрема, 2 дітей. Наразі у лікарнях Харкова перебувають 18 людей.
5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець – у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані й незабаром буде виписана,
– зазначив голова ОВА.
Двоє дорослих зараз у важкому стані. Ще 2 людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще 10 – у задовільному.
Голова ОВА також наголосив, що лікарі надають постраждалим висококваліфіковану медичну допомогу, 24/7 борються за життя та здоров'я харків'ян.