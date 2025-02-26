Росія завдала удару по Харкову: у місті палав житловий будинок, є постраждалі

Уночі 26 лютого ворог укотре атакував Харків ударними безпілотниками. Зокрема, один із дронів влучив у 9-поверховий житловий будинок у Київському районі міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Наразі відомо про 2 постраждалих із гострою реакцією на стрес.

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Наслідки атаки в Київському районі

Пожежа спалахнула на другому поверсі будівлі, вогонь охопив 50 квадратних метрів. Надзвичайники, поліцейські, медики та волонтери врятували 5 мешканців.

До ліквідації наслідків російського удару злучили 35 рятувальників і 7 одиниць техніки. Допомогу людям надавали психологи ДСНС. Окрім того, на місці події розгорнули автобус швидкого реагування Харківської міської ради.

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Також у Київському районі міста пошкоджено будівлю ресторану й комерційну нерухомість, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наслідки атаки в Шевченківському районі

Унаслідок російської атаки постраждало й середмістя Харкова. Вибух пошкодив скління та фасад 7-поверхового житлового будинку.

Ворожа ціль влучила безпосередньо в дорожнє покриття. На місці працюють прокурори та слідчі.

Наслідки нічної атаки в Харкові / Фото ДСНС, Суспільне

До слова, вибухи цієї ночі також прогриміли в Полтаві та Кропивницькому. Там лунала повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.