Росіяни атакували Харків та передмістя: пошкоджено приватні будинки, є постраждалі

Російські військові завдали чергових авіаударів по Харкову та його передмістю. Внаслідок атаки постраждали 5 людей.

У Салтівському районі Харкова пошкоджено приміщення приватного підприємства, а також дев’ять транспортних засобів. Також є влучання в Індустріальному районі.

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Які наслідки ударів по Харкову та передмістю

За інформацією слідства, близько 16:00 російські військові завдали чергових авіаційних ударів по Харкову та передмістю.

Наслідки удару по Харкову / Фото Харківської обласної прокуратури

У Салтівському районі є пошкодження приміщення приватного підприємства. Також було поранено 61-річного охоронця., пошкоджено 9 траспортних засобів.

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання по території садового товариства: відбулось загоряння господарчої будівлі. Без постраждалих,

– мовиться в повідомлені правоохоронців.

Водночас у селищі Мала Данилівка Харківського району горів житловий будинок, ще щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали три жінки та чоловік. Усі потерпілі мають гостру реакцію на стрес та тілесні ушкодження.

Попередньо, ударів було завдано ФАБ-250 з УМПК. Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки атаки Росії.