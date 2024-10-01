Снаряд прилетів у будівлю аптеки, де були люди: відомі деталі жахливого удару по Херсону

Вранці окупанти обстріляли Херсон зі ствольної артилерії. Загинули люди, є поранені.

Вранці росіяни завдали удару по ринку у середмісті Херсона, спричинивши загибель шістьох людей і кілька поранивши. Під атакою опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.

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Боєприпас влучив чітко в аптеку

Як розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, Центральний ринок у Херсоні – це місце найбільшої концентрації людей. Снаряд прилетів чітко у будівлю аптеки, де перебували люди. Поруч була захисна споруда.

Самойленко уточнив , що наразі відомо про 7 загиблих та щонайменше п’ятьох поранених, троє з яких перебувають у важкому стані.

Очільник ОВА Олександр Прокудін особисто контролює розслідування.

До слова, Росія вдарила по підстанції ЗАЕС, через що станція опинилася на межі блекауту.