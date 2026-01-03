Самі заплутались: Братчук вказав, що не так із версіями росіян про атаку на кафе у Хорлах
- Росія звинуватила Україну в ударі по Хорлах, але Генштаб ЗСУ спростував ці заяви, це могла бути атака від самих росіян.
- Сергій Братчук підкреслив, що територія Хорлів закрита, і російські заяви можуть бути спробою прикрити власну провокацію.
Росія звинуватила Україну у нібито "ударі" по Хорлах Херсонської області. Генштаб ЗСУ спростував заяви окупантів. Заяви російського міноборони тільки підтверджують те, що це могла бути атака від самих же росіян.
Цікаво, що загарбники постійно плуталися у версіях щодо загиблих і так далі. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що ворог вирішив використати цей "удар" до провокації щодо "атаки на Валдай".
Читайте також Окупанти заявили про "атаку" на кафе й готель у Хорлах, ЗСУ заперечили: де розташоване село
Що не сходиться у заявах Росії?
Сергій Братчук підкреслив, що територія населеного пункту Хорли закрита. Там перебувають військові, тому це законна ціль. Однак Генштаб ЗСУ не підтверджував жодних ударів. Міністерство оборони Росії своїми заявами підтверджує, що це могла бути пастка, влаштована самими окупантами.
Міністерство оборони Росії заявило, що не просто не було ударів по тій локації від Сил оборони України. Навіть не було зафіксовано проліт відповідних БпЛА. Якщо ми говоримо про докази того, що відбулося, очевидно, їх немає,
– пояснив він.
Зокрема, спочатку у зведенні росіян мовилося про загиблих дітей. Згадуються представники окупаційної адміністрації, які у будь-якому випадку є законною військовою ціллю. Тому ворог лише намагається використати ці заяви до так званої "атаки на резиденцію Путіна".
Що відбулося у Хорлах?
Російська окупаційна влада 1 січня звинуватила Україну в "ударі" по Хорлах у Херсонській області у новорічну ніч. У Генштабі ЗСУ відповіли на російські звинувачення в "атаці" по кафе та готелю в окупованих Хорлах. Там спростували заяви росіян. Адже Сили оборони суворо дотримуються принципів і норм Міжнародного гуманітарного права та атакують лише об'єкти військової інфраструктури.
Внаслідок обстрілу кафе "Українська хата" та готелю "Лео" загинуло 24 людини. Є близько 50 постраждалих. Зокрема, було ліквідовано колаборанта Сергій Боган. Окупанти заявили, що список є неповним.
У ЗМІ розкрили деталі удару по кафе у Хорлах. Росія заявила, що загиблі – це місцеві жителі, які святкували новий рік. Однак насправді у застіллі брали участь представники ФСБ, російської армії, поліції та окупаційної влади.