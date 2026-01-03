Самі заплутались: Братчук вказав, що не так із версіями росіян про атаку на кафе у Хорлах

Росія звинуватила Україну у нібито "ударі" по Хорлах Херсонської області. Генштаб ЗСУ спростував заяви окупантів. Заяви російського міноборони тільки підтверджують те, що це могла бути атака від самих же росіян.

Цікаво, що загарбники постійно плуталися у версіях щодо загиблих і так далі. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що ворог вирішив використати цей "удар" до провокації щодо "атаки на Валдай".

Що не сходиться у заявах Росії?

Сергій Братчук підкреслив, що територія населеного пункту Хорли закрита. Там перебувають військові, тому це законна ціль. Однак Генштаб ЗСУ не підтверджував жодних ударів. Міністерство оборони Росії своїми заявами підтверджує, що це могла бути пастка, влаштована самими окупантами.

Міністерство оборони Росії заявило, що не просто не було ударів по тій локації від Сил оборони України. Навіть не було зафіксовано проліт відповідних БпЛА. Якщо ми говоримо про докази того, що відбулося, очевидно, їх немає,

– пояснив він.

Зокрема, спочатку у зведенні росіян мовилося про загиблих дітей. Згадуються представники окупаційної адміністрації, які у будь-якому випадку є законною військовою ціллю. Тому ворог лише намагається використати ці заяви до так званої "атаки на резиденцію Путіна".

Що відбулося у Хорлах?