Путін втрачає не просто Сирію: як це послабить позиції Кремля щодо України

Війна у Сирії спричинила для Росії серйозні проблеми. Це послабило становище Кремля не лише на Близькому Сході, але й похитнуло плани Владіміра Путіна щодо сильних переговорних позицій з Україною.

Події у Сирії можуть вплинути на формування думки Дональда Трампа щодо можливостей країни-агресорки у протистоянні з нашою державою. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що новообраний президент США, спостерігаючи за діями Путіна там, ймовірно, будуватиме переговорну модель для врегулювання російсько-української війни.

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Що втратить Путін

Денис Попович зауважив, що, через повстання у Сирії, Путін не лише втратить вплив там, але й на Близькому Сході та у Середземномор'ї.

У Середземномор'ї Кремль мав власну військову базу у порту Тартус. Військово-морські сили Росії втекли звідти. Через це у Путіна не буде впливу на Африку, адже завдяки цій базі російські війська могли проводити операції на африканському континенті,

– наголосив він.

Події у Сирії є значною геополітичною поразкою кремлівського диктатора та серйозним ударом по іміджу Росії.

Зверніть увагу! Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що події в Сирії, де режим Башара Асада перебуває на межі краху, завдають серйозного удару по міжнародному іміджу Владіміра Путіна. Це може стимулювати Захід активніше допомагати Україні, зокрема збільшити постачання далекобійної зброї, яка допоможе тиснути на Росію.

Військовий оглядач вважає, що невдачі Росії у Сирії не матимуть прямого впливу на фронт в Україні, проте опосередковано він вже ж буде. Попович пояснив, що через це партнерам нашої держави буде простіше вибудовувати переговорні позиції з Путіним на власних умовах.