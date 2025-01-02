На Курщині – приліт по будинку культури: там перебували окупанти з 810-ї бригади

Вдень у Курській області сталася потужна "бавовна". Її визнав сам виконувач обов'язків губернатора Алєксандр Хінштейн. Втім, про справжні наслідки атаки кремлівський посадовець змовчав.

Тим часом у мережі повідомляють про ракетний удар по місцю дислокації 810-ї бригади в селі Іванівське. Зазначається, що окупанти зібралися для нагородження в місцевому будинку культури. Якраз у цей момент по них прилетіло щось дуже "гаряче", передає 24 Канал.

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Україна атакувала окупантів в Іванівському

Хінштейн бреше, що від "бавовни" зазнали руйнувань виключно мирні цивільні об'єкти, зокрема будинок культури. Водночас постраждалих, за словами посадовця, буцімто немає.

Тим часом на відео з місця удару видно військову техніку із символікою окупантів.

Удар по окупантах в Іванівському: дивіться відео

В Україні фактично визнали атаку на місце розташування російських військових. Так, керівник Центру протидії дезінформації опублікував спершу відео ударів по ворогові, а потім уточнив, що внаслідок успішної операції в росіян – значні втрати.

Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади Росії внаслідок цього,

– написав він.

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Нагадаємо, що 810-та бригада морської піхоти – це сама та, яку Кремль перекинув з Криму на Курщину, аби зупинити український наступ. Після чого бригада не припиняла зазнавати величезних втрат. За даними ЗМІ, нещодавно її відправили на ротацію.

До слова, у Льгові Курської області Росії ввечері 30 грудня пролунали вибухи. Там могло прилетіти в місце скупчення російських загарбників.