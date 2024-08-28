Ворог вдарив системою "Торнадо" по Ізюму: чимало постраждалих та пошкоджена пекарня

Росіяни не припиняють обстрілювати українські міста. Зокрема, під прицілом ворога був Ізюм на Харківщині, є постраждалі.

У вівторок, 27 серпня, близько 22:00 загарбники вдарили по місту, ймовірно, реактивною системою залпового вогню "Торнадо".

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракету Х-101, якою Росія била по Україні два дні поспіль

Атака на Ізюм та її наслідки

Голова ОВА Олег Синєгубов констатував, що були пошкоджені будинки, а також хлібопекарське підприємство.

Постраждали 12 людей. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів,

– наголосив посадовець.

Водночас очільник регіону розповів детально про кожного із 12 потерпілих:

1 людину було госпіталізовано;

7 отримали гостру реакцію на стрес, серед них 4 дітей: 3, 5, 8 та 16 років;

2 людини здобули легкі поранення;

2 людини – порізи кінцівок, серед них є підліток 13 років.

Дивіться також Літак, 1090 окупантів і ще 195 одиниць техніки: втрати ворога на 28 серпня

У середу вранці, 28 серпня, керівник обласної військової адміністрації Харківської області повідомляв, що близько 09:29 росіяни завдали ударів по 2 об'єктах інфраструктури в Богодухові.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу міста є 8 постраждалих. До лікарень направили 6 людей, в інших двох – гостра реакція на стрес. Серед госпіталізованих осіб – 15-річний юнак та вагітна жінка. На жаль, відійшов у засвіти 72-річний чоловік.