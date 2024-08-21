Удар по дитячому кафе в Запоріжжі: двоє дітей у важкому стані
21 серпня 2024, 14:45Читать новость на русском
Унаслідок удару по дитячому кафе в Запоріжжі двоє дітей у важкому стані. В обох хлопчиків є пошкодження спинного мозку.
Загалом у лікарні наразі перебуває 6 постраждалих дітей. Про це розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко.
Дивіться також Удар по кафе на Запоріжжі: 15-річний хлопець помер у реанімації
У дітей пошкодження спинного мозку
"Діти середньої важкості. Два хлопчика, які важкі, у них середні перспективи. У них пошкодження спинного мозку, скоріш за все. Це покаже час", – зазначив лікар.
Також, за його словами, дитина, яку готують на другу операцію, у більш важкому стані.
Удар по кафе у Запоріжжі
- 20 серпня російські війська неодноразово атакували село Малокатеринівка у Запорізькому районі. Шестеро дітей віком від 10 до 17 років постраждали, а також дорослі.
- Унаслідок удару загинув 14-річний Дмитро Гречаник, йому мало виповнитися 15 років 25 вересня.
- Серед поранених троє хлопців 2006, 2007 та 2010 років народження, а також дівчина 2013 року народження.